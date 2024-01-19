Сгоревший склад Wildberries не был застрахован
19 января 202403:32
Здание сгоревшего склада российского маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге не было застраховано, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке страхования.
Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных компаний на рынке страхования незадолго до пожара, но договор подписан не был. По другим данным, был застрахован только товар, а не здание.
Ранее в московский офис Wildberries на пятый день после пожара на складе пришли правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru