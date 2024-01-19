Сгоревший склад Wildberries не был застрахован

Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных компаний на рынке страхования незадолго до пожара, но договор подписан не был. По другим данным, был застрахован только товар, а не здание.

Ранее в московский офис Wildberries на пятый день после пожара на складе пришли правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

