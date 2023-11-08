Сгорел ангар, в котором снимали «Секретные материалы» и «Перл-Харбор»

Деревянное здание на авиабазе корпуса американской морской пехоты Тастин 1942 года почти полностью выгорело, части крыши обрушились. Для ликвидации возгорания использовали вертолеты. В результате инцидента никто не пострадал, причины возгорания пока не известны.



Примечательно, что в этом ангаре было снято несколько телешоу и фильмов, в том числе «Секретные материалы», «Перл-Харбор» и «Звездный путь».

Ранее авария произошла на шахте имени Косенко в Караганде. Погибли 45 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает RT.

