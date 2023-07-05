Серия взрывов произошла в Бердянске

Серия взрывов произошла в Бердянске Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города.

Зеленский сообщил о взрыве в здании СБУ в Сумах

В сообщении говорится, что киевский режим в очередной раз попытался «нанести удар по мирному городу».

«По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы», - указали в городской администрации.

Ранее несколько взрывов прогремело рядом с аммиакопроводом Тольятти - Одесса в Купянском районе Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скрин с видео: t.me/vrogov
ТЕГИ:ПроисшествиеСпецоперацияВзрывЗапорожье

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