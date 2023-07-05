Серия взрывов произошла в Бердянске
5 июля 202317:02
Серия взрывов произошла в Бердянске Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города.
В сообщении говорится, что киевский режим в очередной раз попытался «нанести удар по мирному городу».
«По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы», - указали в городской администрации.
Ранее несколько взрывов прогремело рядом с аммиакопроводом Тольятти - Одесса в Купянском районе Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru