Сенатор Бондарев: Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии

Сенатор подчеркнул, что самолет был сбит.

Сегодня, 24 января, в Белгородской области в среду разбился российский транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену.

Главное управление разведки Минобороны Украины позже подтвердило, что в среду, 24 января, готовился обмен военнопленными, напоминает «Свободная пресса».

