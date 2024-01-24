Сенатор Бондарев: Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Бондарев заявил, что экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии.

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Сенатор подчеркнул, что самолет был сбит.

Сегодня, 24 января, в Белгородской области в среду разбился российский транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену.

Главное управление разведки Минобороны Украины позже подтвердило, что в среду, 24 января, готовился обмен военнопленными, напоминает «Свободная пресса».

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