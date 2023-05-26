Семья Баталова недовольна условным сроком Дрожжиной

Семья народного артиста СССР Алексея Баталова осталась недовольна тем, что актрисе Наталье Дрожжиной суд назначил условный срок по делу о хищении их имущества.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Сергей Лукин. По его словам, семья актера удовлетворена решением суда лишь частично. Дочь, Мария Баталова, не согласна в части наказания Дрожжиной, пишут «Известия».

Актрису Дрожжину приговорили к условному наказанию за хищения имущества Алексея Баталова

По словам защитника, во время судебного процесса актриса Дрожжина не признала свою вину и не компенсировала причиненного вреда.

Представитель Дрожжиной Вячеслав Макаров, в свою очередь, сообщил, что подсудимые с приговором не согласились и обжаловали его.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил в пятницу к четырем годам колонии условно актрису Наталью Дрожжину. Судья признал женщину виновной в хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Ее мужа юриста Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Также суд взыскал по 600 тыс. руб. с троих осужденных в качестве компенсации морального вреда в пользу дочери Алексея Баталова Марии и ее матери. Бублия лишили права оказывать нотариальные услуги.


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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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