Семья Баталова недовольна условным сроком Дрожжиной
Семья народного артиста СССР Алексея Баталова осталась недовольна тем, что актрисе Наталье Дрожжиной суд назначил условный срок по делу о хищении их имущества.
Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Сергей Лукин. По его словам, семья актера удовлетворена решением суда лишь частично. Дочь, Мария Баталова, не согласна в части наказания Дрожжиной, пишут «Известия».
По словам защитника, во время судебного процесса актриса Дрожжина не признала свою вину и не компенсировала причиненного вреда.
Представитель Дрожжиной Вячеслав Макаров, в свою очередь, сообщил, что подсудимые с приговором не согласились и обжаловали его.
Замоскворецкий суд Москвы приговорил в пятницу к четырем годам колонии условно актрису Наталью Дрожжину. Судья признал женщину виновной в хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Ее мужа юриста Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Также суд взыскал по 600 тыс. руб. с троих осужденных в качестве компенсации морального вреда в пользу дочери Алексея Баталова Марии и ее матери. Бублия лишили права оказывать нотариальные услуги.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спецпредставитель КНР приехал в МИД России на встречу с Лавровым
- Президент Грузии подвергла критике власти из-за открытия прямого авиасообщения с Россией
- Зеленский внёс в Раду законопроект о выходе из соглашения о Едином экономическом пространстве
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
- Канада передаст Украине 43 управляемые авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder
- Белый дом: США продолжат выделять пакеты военной помощи для Украины
- В МИД заявили, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT
- Герой России назвал единственный способ полностью закрыть небо от беспилотников
- Семья Баталова недовольна условным сроком Дрожжиной
- Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против приехавших россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru