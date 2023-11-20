Семейная пара с пятью детьми госпитализирована после пожара в Ленобласти

В Ленинградской области случился пожар в частном жилой доме в деревне Покизен-Пурская, сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

При пожаре в многоэтажном доме в Москве погибли два человека

В результате возгорания мансарды здания госпиталазированы пять детей и двое взрослых. По предварительным данным, в больнице остались мальчик 11 лет, девятилетняя девочка и их родители.

Женщина с детьми отравились угарным газом, а мужчина получил ожоги.

Ранее при пожаре в многоэтажном доме в Москве погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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