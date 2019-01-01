Происшествия

Семейная драма произошла на юго-востоке столицы

18 мая09:32

40-летний безработный москвич убил 72-летнего отца и ранил 67-летнюю мать во время ссоры в квартире на 5-й Кожуховской улице, сообщает Агентство «Москва».

Пострадавшая была госпитализирована.

В отношении подозревпемого возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Он арестован. Ведется следствие.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Криминал

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