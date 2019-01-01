Семейная драма произошла на юго-востоке столицы

40-летний безработный москвич убил 72-летнего отца и ранил 67-летнюю мать во время ссоры в квартире на 5-й Кожуховской улице, сообщает Агентство «Москва».



Пострадавшая была госпитализирована.



В отношении подозревпемого возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Он арестован. Ведется следствие.

