Семь человек пострадали из-за украинского обстрела Белгородской области

По его словам, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Раненных госпитализировали в больницу. Еще двое человек с легкими осколочными ранениями обратились к врачам самостоятельно.

Помимо этого, в результате происшествия были повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных постройки. В настоящий момент горит хозяйственная постройка на территории одного домовладения. Оперативные службы работают на месте пожара, добавил глава региона.

Ранее курский губернатор сообщил об обстреле трех населенных пунктов, передает RT.

