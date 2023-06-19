Семь человек пострадали из-за украинского обстрела Белгородской области

Семь человек, среди которых ребенок, пострадали в результате украинского обстрела Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Раненных госпитализировали в больницу. Еще двое человек с легкими осколочными ранениями обратились к врачам самостоятельно.

Помимо этого, в результате происшествия были повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных постройки. В настоящий момент горит хозяйственная постройка на территории одного домовладения. Оперативные службы работают на месте пожара, добавил глава региона.

Ранее курский губернатор сообщил об обстреле трех населенных пунктов, передает RT.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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