Семь человек погибли при столкновении автобуса и поезда в Чили
Семь человек погибли при столкновении автобуса и поезда в Чили, пишут СМИ.
На юге Чили произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель транспорта решил проскочить переезд, когда шлагбаумы уже начали закрываться.
Смертельная авария произошла в чилийском регионе Био-Био утром, 1 сентября. В салоне автобуса в момент аварии находились 14 человек. После столкновения с поездом пятеро из пассажиров погибли мгновенно, еще двое скончались чуть позже от полученных травм. В поезде пострадавших нет.
Ранее стало известно о том, что шесть человек погибли в результате аварии с автобусом в турецком городе Денизли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru