Сбитый ВСУ Ил-76 сорвал обмен пленными 192 на 192

Обмен пленными по формуле 192 на 192 был сорван сегодня на границе Белгородской области после катастрофы военно-транспортного самолета ИЛ-76, который, по предварительным данным был сбит, сообщает Life.ru. Минобороны РФ ранее сообщило о катастрофе лайнера на территории Белгородской области.

По данным оборонного ведомства, на борту ИЛ-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооружённых сил Украины, а также шестеро членов экипажа лайнера и трое сопровождающих. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что самолет сбили «тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства.

Как заявил депутат каналу SHOT, следом за сбитым самолетом следовал другой Ил-76, на борту которого находились ещё 80 пленных, однако его «успели развернуть». По словам Картаполова, операторы зенитно-ракетного комплекса имели данные, куда летит самолет и не могли спутать его с другой целью.

