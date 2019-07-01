Сбежавшую с миллионами кассиршу вычислили по сим-карте

Местонахождение кассира банка Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей, удалось вычислить благодаря её мобильному телефону. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что она якобы включила гаджет для того, чтобы проверить, пришли ли социальные выплаты для её детей.

Напомним, в конце мая из кассы одного из банков в башкирском городе Салавате пропали более 20 миллионов рублей. В это же время вместе с мужем и детьми бесследно исчезла старший кассир. С заявлением в полицию обратился ее отец. У родных провели обыски, однако похищенных средств не обнаружили.

Беглянку задержали накануне на съемной квартире в Казани. В настоящий момент стражи порядка заняты поиском остальных членов семьи кассира. Также неизвестным остаётся местонахождение похищенных денег.