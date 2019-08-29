Самолет Ан-2 экстренно сел в поле в Ростовской области

Ан-2 совершил вынужденную посадку в Ростовской области. Как отмечает «Интерфакс», после отказа двигателя легкомоторный частный самолет вынужденно приземлился в поле в Миллеровском районе. Источник отмечает, что на борту Ан-2 находилось три человека, никто не пострадал.

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Отметим, что это второй за сутки инцидент с самолетом Ан-2. Ранее «кукурузник» совершил жесткую посадку в Курской области после того, как задел кроны деревьев. Инцидент произошёл во время обработки химикатами сельскохозяйственного поля. На борту находился один пилот. Он во время инцидента не пострадал.



