Ранее в Министерстве обороны США отреагировали на удар украинской армии ракетами по Чонгарскому мосту. Как сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, Киев сам выбирает цели для атак и проводит такие операции.

Украинская армия выпустила по Чонгарскому мосту шесть снарядов. По предварительным данным, переправу атаковали дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

