Сальдо заявил, что Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали

Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что в ближайшие 15-20 дней на Чонгарском мосту будут проходить исследовательские работы. По словам Сальдо, для передвижения он пока не пригоден.

Власти Крыма пообещали восстановить Чонгарский мост за несколько недель

Ранее в Министерстве обороны США отреагировали на удар украинской армии ракетами по Чонгарскому мосту. Как сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, Киев сам выбирает цели для атак и проводит такие операции.

Украинская армия выпустила по Чонгарскому мосту шесть снарядов. По предварительным данным, переправу атаковали дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/SALDO_VGA
ТЕГИ:РоссияВСУмост

Горячие новости

Все новости

партнеры