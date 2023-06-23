Сальдо заявил, что Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали
Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что в ближайшие 15-20 дней на Чонгарском мосту будут проходить исследовательские работы. По словам Сальдо, для передвижения он пока не пригоден.
Ранее в Министерстве обороны США отреагировали на удар украинской армии ракетами по Чонгарскому мосту. Как сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, Киев сам выбирает цели для атак и проводит такие операции.
Украинская армия выпустила по Чонгарскому мосту шесть снарядов. По предварительным данным, переправу атаковали дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru