Сальдо: Военная ситуация после прорыва Каховской ГЭС сложилась в пользу России

Разрушение украинскими силами инфраструктуры Каховской гидроэлектростанции дало военно-тактическое преимущество российским военным, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

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По словам Сальдо, ВСУ «навредили сами себе» и ничего не смогут сделать.

«У наших Вооруженных сил открывается, наоборот, простор - будет видно, кто и как попытается пересечь водную гладь», — подчеркнул врио главы региона.

Сальдо добавил, что с военной точки зрения ситуация сложилась в пользу ВС России. Военные «топят на воде» противника, пытающегося форсировать Днепр после разлива. Кроме того, ВСУ не смогут пройти по дну мелеющего Каховского водохранилища, так как эта территория простреливается.

Ранее верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена, в результате поднялся уровень воды, ближайшие населенные пункты затоплены. В Новокаховском городском округе и Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации, пишет RT. Кремль назвал произошедшее преднамеренной диверсией Украины, которую Киев предпринял на фоне безуспешных попыток наступления.

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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