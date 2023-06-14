Сальдо: Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушенную плотину Каховской ГЭС можно будет восстановить.
По его словам, в регионе сейчас складывается напряженная гуманитарная и экологическая обстановка. Общий ущерб от наводнения в Херсонской области уже составляет около 40 млрд рублей, отметил Сальдо. Он также рассказал, что попыток форсирования Днепра со стороны ВСУ на херсонском направлении в настоящий момент нет.
Накануне глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что из-за разрушения Каховской ГЭС ущерб подтопленным школам и детским садам, по предварительным данным, составляет в 5,1 миллиарда рублей.
Ранее доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин заявил «Радиоточке НСН», что украинцы заранее переполнили Каховское водохранилище и мешали починить затворы ГЭС, рассчитывая, чтобы потенциально возможное наводнение нанесло максимальный ущерб.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо: Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению
- Кабардино-Балкария возглавила рейтинг ЗОЖ-регионов России
- За нарушение режима военного положения хотят ввести штрафы и арест
- Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы
- В Новочеркасске произошел пожар на ГРЭС
- Лукашенко: Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма
- Пушилин: ВСУ оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления
- Беременными предложили предоставлять парковку бесплатно в течение часа
- Пригожин: ждем от президента и Госдумы компромисс по соцганантиям для ЧВК «Вагнер»
- Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за льняного масла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru