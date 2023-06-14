Сальдо: Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

По его словам, в регионе сейчас складывается напряженная гуманитарная и экологическая обстановка. Общий ущерб от наводнения в Херсонской области уже составляет около 40 млрд рублей, отметил Сальдо. Он также рассказал, что попыток форсирования Днепра со стороны ВСУ на херсонском направлении в настоящий момент нет.



Накануне глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что из-за разрушения Каховской ГЭС ущерб подтопленным школам и детским садам, по предварительным данным, составляет в 5,1 миллиарда рублей.



Ранее доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин заявил «Радиоточке НСН», что украинцы заранее переполнили Каховское водохранилище и мешали починить затворы ГЭС, рассчитывая, чтобы потенциально возможное наводнение нанесло максимальный ущерб.

