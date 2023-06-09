Сальдо: один человек погиб, один получил ранения при ракетной атаке ВСУ на детский лагерь
В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по детскому лагерю на Арабатской стрелке в Херсонской области один человек погиб, ещё один получил ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты определили, что запущенные по детскому лагерю ракеты Storm Shadow были поставлены на Украину из Великобритании.
Сальдо подчеркнул, что они специально были направленны на детский лагерь, где начался летний оздоровительный сезон для школьников.
«Ракеты, несущие смерть детям», - написал он.
Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области выразил надежду на то, что злодеяния Киева и его зарубежных кураторов будут рассмотрены международным трибуналом.
Ранее омбудсмен ДНР заявила о гибели двоих детей за месяц при обстрелах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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