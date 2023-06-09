Сальдо: один человек погиб, один получил ранения при ракетной атаке ВСУ на детский лагерь

По его словам, специалисты определили, что запущенные по детскому лагерю ракеты Storm Shadow были поставлены на Украину из Великобритании.

Сальдо подчеркнул, что они специально были направленны на детский лагерь, где начался летний оздоровительный сезон для школьников.

«Ракеты, несущие смерть детям», - написал он.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области выразил надежду на то, что злодеяния Киева и его зарубежных кураторов будут рассмотрены международным трибуналом.

Ранее омбудсмен ДНР заявила о гибели двоих детей за месяц при обстрелах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

