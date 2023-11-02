С Крымского моста в Москве упала 20-летняя девушка

Девушка упала ночью в четверг с Крымского моста в центре Москвы, ее удалось спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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«В 01.01 поступила информация о падении с Крымского моста ... девушки 2003 года рождения», — указал собеседник агентства.

Через четыре минуты после ЧП девушку извлекли из Москвы-реки в 50 метрах от берега и подняли на спасательный катер. Пострадавшей оказали первую помощь и передали ее врачам скорой помощи. В дальнейшем девушку доставили в институт имени Склифосовского.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства инцидента.

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ФОТО: Алексей Майшев
ТЕГИ:Крымский МостМосква

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