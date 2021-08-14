Рядом с упавшим на Камчатке вертолетом обнаружили несколько тел туристов

Несколько тел туристов обнаружили рядом с фюзеляжем упавшего вертолета Ми-8 в Курильском озере на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как отметили в ведомстве, с помощью глубоководного аппарата на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м удалось обнаружить корпус вертолета.

«Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность», — цитирует сообщение ТАСС.

Точное число обнаруженных тел не уточняется. Спасатели продолжили поисковые работы в субботу с наступлением светлого времени суток.

Напомним, вертолет Ми-8 с туристами на борту в четверг потерпел крушение в Курильском озере. На борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них. На месте крушения работают спасатели и военные водолазы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

