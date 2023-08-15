RT: на взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявляли нарушения пожарной безопасности
Ранее на АЗС в Махачкале, где прогремел взрыв, выявляли 12 серьезных нарушений пожарной безопасности, передает RT.
По информации СМИ, нарушения были обнаружены еще в 2017 году.
Уточняется, что бывший владелец АЗС Ибрагим Юсупович Шамхалов неоднократно привлекался к административной ответственности. В частности, в 2015 году Шамхалова обвиняли в разбавлении бензина, но штраф он оспорил, а в 2019 году выяснилось, что бизнесмен работает без лицензии.
Поздно вечером 14 августа на окраине Махачкалы взорвалась АЗС, огонь на которую перекинулся с автосервиса. По последним данным, погибли 35 человек, в больницы попали более 70 пострадавших, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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