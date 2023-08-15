RT: на взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявляли нарушения пожарной безопасности

По информации СМИ, нарушения были обнаружены еще в 2017 году.



Уточняется, что бывший владелец АЗС Ибрагим Юсупович Шамхалов неоднократно привлекался к административной ответственности. В частности, в 2015 году Шамхалова обвиняли в разбавлении бензина, но штраф он оспорил, а в 2019 году выяснилось, что бизнесмен работает без лицензии.

Поздно вечером 14 августа на окраине Махачкалы взорвалась АЗС, огонь на которую перекинулся с автосервиса. По последним данным, погибли 35 человек, в больницы попали более 70 пострадавших, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

