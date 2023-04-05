Ростовская прокуратура разбирается в аварии с автобусом на трассе «Дон». Видео

Они проходят обследование в больнице Миллеровского района, информирует областное министерство здравоохранения. Двое находятся в тяжёлом состоянии.

Всего в автобусе ехали 32 человека. В свою очередь прокуратура Ставропольского края сообщила, что проверит работу ставропольской компании, которая организовала этот рейс. Как уточняет RT, движение на участке трассы, где произошло ДТП, уже восстановлено.

Автобус поднят из кювета и поставлен на колёса. МЧС публикует видео спасательной операции.