Ростовская прокуратура разбирается в аварии с автобусом на трассе «Дон». Видео
Прокуратура Ростовской области инициировала проверку по факту дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Автобус «Москва-Ставрополь» перевернулся сегодня на территории Чертковского района. Всего за помощью к врачам, по последним данным, обратились 12 человек.
Они проходят обследование в больнице Миллеровского района, информирует областное министерство здравоохранения. Двое находятся в тяжёлом состоянии.
Всего в автобусе ехали 32 человека. В свою очередь прокуратура Ставропольского края сообщила, что проверит работу ставропольской компании, которая организовала этот рейс. Как уточняет RT, движение на участке трассы, где произошло ДТП, уже восстановлено.
Автобус поднят из кювета и поставлен на колёса. МЧС публикует видео спасательной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru