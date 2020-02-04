Россиянка зарезала мужа из-за замечания о ее стряпне
Жительница Архангельской области убила мужа во время званого ужина. 52-летняя женщина призналась, что разозлилась из-за того, что супруг сделал ей замечание в грубой форме из-за того, что она приготовила «не то» блюдо.
Трагедия произошла в минувшие выходные в городе Коряжме в присутствии гостей, сообщили в региональном управлении СК РФ.
После того, как муж сделал замечание своей супруге, произошла ссора. Мужчина ударил жену по губам, а та схватила кухонный нож и ударила им в грудь обидчику. Гости вызвали скорую помощь, однако медики прибыли уже после смерти мужчины.
Женщине грозит длительный срок заключения.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья отравил 4-месячного сына снотворным, чтобы не плакал.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
- «Высказывания в воздух». Онколог назвал наивными советы Роспотребнадзора
- Китай назвал смертность от коронавируса очень низкой
- Уролога из Красноярска оштрафовали на 3 млн рублей за помощь уклонисту
- Минздрав посоветовал оставить европейскую привычку выпивать за ужином