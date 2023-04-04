Россиянина отправили в колонию на 6,5 лет за попытку уехать воевать за ВСУ
Россиянин Евгений Никифоров осужден Ростовским судом к шести с половиной годам лишения свободы за покушение на госизмену. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Наказание Никифоров будет отбывать в колонии строго режима, заявили источники агентства.
Установлено, что осужденный намеревался покинуть территорию России и сражаться на стороне ВСУ. Никифоров был задержан при попытке пересечения границы.
Ранее Следственный комитет России сообщил о вынесенном приговоре мобилизованным рядовому Игорю Малясову и ефрейтору Константину Федорову, которые применили насилие в отношении офицеров.
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