Россиянина отправили в колонию на 6,5 лет за попытку уехать воевать за ВСУ

Россиянин Евгений Никифоров осужден Ростовским судом к шести с половиной годам лишения свободы за покушение на госизмену. Об этом сообщило агентство ТАСС.

СМИ: Военного из Ростовской области обвинили в незаконном доступе к гостайне и госизмене

Наказание Никифоров будет отбывать в колонии строго режима, заявили источники агентства.

Установлено, что осужденный намеревался покинуть территорию России и сражаться на стороне ВСУ. Никифоров был задержан при попытке пересечения границы.

Ранее Следственный комитет России сообщил о вынесенном приговоре мобилизованным рядовому Игорю Малясову и ефрейтору Константину Федорову, которые применили насилие в отношении офицеров.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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