Россиянина осудили за угрозы в отношении силовиков

Осужденного признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Следствие установило, что Рябинин размещал комментарии в соцсети «ВКонтакте» в период с 27 декабря 2021 года по 18 января 2022 года. Они содержали угрозы насилия в отношении представителей силовых ведомств, также фигурант призывал к совершению против них противоправных насильственных действий. Отмечается, что Рябинин испытывал личную неприязнь к сотрудникам российских органов правопорядка и к государственной власти.

Отмечается, что осужденный признал свою вину.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ Владимира Кротовского к 22 годам колонии строгого режима. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

