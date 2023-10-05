Россиянина осудили за угрозы в отношении силовиков
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил жителя северной столицы Василия Рябинина к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком за комментарии в соцсетях, возбуждающие ненависть. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Осужденного признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Следствие установило, что Рябинин размещал комментарии в соцсети «ВКонтакте» в период с 27 декабря 2021 года по 18 января 2022 года. Они содержали угрозы насилия в отношении представителей силовых ведомств, также фигурант призывал к совершению против них противоправных насильственных действий. Отмечается, что Рябинин испытывал личную неприязнь к сотрудникам российских органов правопорядка и к государственной власти.
Отмечается, что осужденный признал свою вину.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ Владимира Кротовского к 22 годам колонии строгого режима. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru