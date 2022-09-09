Россиянина Михаила Баранова арестовали в Москве по делу о госизмене

По решению суда, россиянин 1961 года рождения, в настоящее время нигде не работающий, пробудет в СИЗО минимум до 7 октября.

Фабула обвинения не раскрывается, так как дела по статье о госизмене имеют гриф «секретно».

Ранее Мосгорсуд приговорил бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщает RT.

