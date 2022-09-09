Россиянина Михаила Баранова арестовали в Москве по делу о госизмене
Гражданин РФ Михаил Баранов был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщает пресс-служба Мещанского суда Москвы.
По решению суда, россиянин 1961 года рождения, в настоящее время нигде не работающий, пробудет в СИЗО минимум до 7 октября.
Фабула обвинения не раскрывается, так как дела по статье о госизмене имеют гриф «секретно».
Ранее Мосгорсуд приговорил бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщает RT.
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