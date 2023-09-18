Россиянин получил 25 лет колонии за изнасилование собственной дочери

Суд города Сочи приговорил к 25 годам колонии особого режима с ограничением свободы на три года 50-летнего местного жителя. Его обвинили в систематическом надругательстве в насильственных действиях сексуального характера в отношении собственной дочери, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

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Следствие установило, что осужденный надругался над дочерью в период с сентября 2017 года по февраль 2020 года, нанеся этим психотравму ребенку. Не выдержав издевательств, она выпрыгнула из окна квартиры на девятом этаже. В ходе обыска у преступника обнаружили большое количество метадона.

Ранее учителя русского языка и литературы задержали в Челябинске по подозрению в изнасиловании третьеклассницы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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