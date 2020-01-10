Россиянин 10 лет прятал тело изнасилованной сестры в бетоне

Как сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета, девушка-подросток была убита собственным братом в поселке Березовка летом 2010 года.

По версии следствия, школьница распивала алкоголь рядом с домом 25-летнего брата, а затем зашла к нему домой. Там мужчина надругался над родственницей, а затем расправился с ней.

Тело он спрятал в выкопанной в подполе яме, которую затем залил бетоном. В СКР отметили, что в ходе расследования подозреваемый пытался запутать следствие, заявляя, что оставил тело сестры в торфяных ямах за поселком.

