Россиянин 10 лет прятал тело изнасилованной сестры в бетоне
В Красноярском крае спустя 10 лет раскрыто убийство 14-летней школьницы, которая все это время считалась пропавшей без вести.
Как сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета, девушка-подросток была убита собственным братом в поселке Березовка летом 2010 года.
По версии следствия, школьница распивала алкоголь рядом с домом 25-летнего брата, а затем зашла к нему домой. Там мужчина надругался над родственницей, а затем расправился с ней.
Тело он спрятал в выкопанной в подполе яме, которую затем залил бетоном. В СКР отметили, что в ходе расследования подозреваемый пытался запутать следствие, заявляя, что оставил тело сестры в торфяных ямах за поселком.
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