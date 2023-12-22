Россияне не пострадали при стрельбе в университете в Праге
Граждане России не пострадали в результате стрельбы в Карловом университете в Праге. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин в беседе с ТАСС.
«Согласно информации, полученной посольством от чешских властей, граждан России среди погибших или пострадавших при вчерашней стрельбе ... нет», — указал Брякин.
Накануне 24-летний студент Давид Козак устроил стрельбу на философском факультете Карлова университета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате атаки погибли 14 человек, еще 25 получили ранения. Стрелок покончил с собой после начала полицейской операции по его обезвреживанию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru