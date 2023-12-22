Россияне не пострадали при стрельбе в университете в Праге

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В Москве провели мониторинг качества работы сервисов ИИ в медицине

СК возбудил дело о диверсии после поджога релейного шкафа в Подмосковье

Город выставил на торги трехэтажное здание с подвалом у метро «Первомайская»

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