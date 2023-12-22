Россияне не пострадали при стрельбе в университете в Праге

Граждане России не пострадали в результате стрельбы в Карловом университете в Праге. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин в беседе с ТАСС.

СМИ: стрелок из Праги вдохновился стрельбой в Брянске

«Согласно информации, полученной посольством от чешских властей, граждан России среди погибших или пострадавших при вчерашней стрельбе ... нет», — указал Брякин.

Накануне 24-летний студент Давид Козак устроил стрельбу на философском факультете Карлова университета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате атаки погибли 14 человек, еще 25 получили ранения. Стрелок покончил с собой после начала полицейской операции по его обезвреживанию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Эдуард Эрбен
ТЕГИ:Российское ПосольствоСтрельбаЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры