Российского ресторатора обокрали на три миллиона рублей

Отмечается, что инцидент произошел 29 августа. Были украдены семь дорогих охотничьих ружей (среди них — коллекционное ружье Joh. Kalezky и коллекционный нарезной карабин Blaser R93), пять икон и четыре сабли: одна черкесская, одна финская сабля НКВД и две французские.

Сотрудниками правоохранительных органов по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее злоумышленники обокрали виллу бизнесмена Олега Тинькова в тосканском городе Форте-дей-Марми. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

