Российский военный погиб в результате подрыва автомобиля в Бердянске

Неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль российского военнослужащего в Бердянске, мужчина погиб. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Запорожской области.

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По данным ведомства, ЧП произошло вечером 23 октября у дома на улице Мичурина. Когда военный сел в салон машины, СВУ сработало, произошло возгорание транспортного средства. Потерпевший погиб на месте происшествия от полученных травм, пишет RT.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел ... возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта», — подчеркнули в Следкоме.

Правоохранители ищут причастных к теракту.

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ФОТО: РИА Новости
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