Российский советник с супругой обнаружены мертвыми в Цхинвале

Российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его жена были найдены мертвыми в столице Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Дмитрия Медоева.

Как стало известно агентству, признаков насильственной смерти нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия находится руководство республики и представители правоохранительных органов.

Галь работал в Цхинвале с 2016 года, он участвовал в реформировании системы здравоохранения, уточняет агентство.



