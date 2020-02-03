Российский советник с супругой обнаружены мертвыми в Цхинвале
Российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его жена были найдены мертвыми в столице Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Дмитрия Медоева.
Как стало известно агентству, признаков насильственной смерти нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На месте происшествия находится руководство республики и представители правоохранительных органов.
Галь работал в Цхинвале с 2016 года, он участвовал в реформировании системы здравоохранения, уточняет агентство.
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