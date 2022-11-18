Российские военные перекрыли дорогу американскому патрулю в Сирии

Российские военнослужащие перекрыли путь американскому патрулю в Сирии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

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На размещенных в Telegram кадрах заметно, как БТР, «Тигры» и «Тайфуны» с российскими флагами не уступают дорогу военнослужащим США. Сообщается, что американским солдатам пришлось объезжать российскую колонну.

Ранее стало известно, что Россия тайно вывезла из Сирии оружие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
ТЕГИ:ВоенныеСирияСШАРоссия
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