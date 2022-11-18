Российские военные перекрыли дорогу американскому патрулю в Сирии

На размещенных в Telegram кадрах заметно, как БТР, «Тигры» и «Тайфуны» с российскими флагами не уступают дорогу военнослужащим США. Сообщается, что американским солдатам пришлось объезжать российскую колонну.

Ранее стало известно, что Россия тайно вывезла из Сирии оружие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

