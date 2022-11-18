Российские военные перекрыли дорогу американскому патрулю в Сирии
18 ноября 202222:07
Российские военнослужащие перекрыли путь американскому патрулю в Сирии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
На размещенных в Telegram кадрах заметно, как БТР, «Тигры» и «Тайфуны» с российскими флагами не уступают дорогу военнослужащим США. Сообщается, что американским солдатам пришлось объезжать российскую колонну.
Ранее стало известно, что Россия тайно вывезла из Сирии оружие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru