Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
1 сентября 202321:46
Российские средства ПВО сбили в воздухе украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 21:15 вечера.
Ранее Минобороны России сообщало о перехвате двух управляемых авиабомб JDAM российскими средствами ПВО, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru