Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили в воздухе украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 21:15 вечера.

Ранее Минобороны России сообщало о перехвате двух управляемых авиабомб JDAM российскими средствами ПВО, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиВСУМинобороны РФ

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