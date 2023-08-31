Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью

Российскими средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

Российские средства ПВО перехватили две авиабомбы JDAM ВСУ

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 20 часов вечера 31 августа.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может использовать атаку на Запорожскую АЭС в качестве пиар-акции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаБрянская ОбластьВСУПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры