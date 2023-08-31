Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью
31 августа 202321:02
Российскими средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 20 часов вечера 31 августа.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может использовать атаку на Запорожскую АЭС в качестве пиар-акции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru