Российские силы пресекли попытку ВСУ проникнуть в Белгородскую область

В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении более 10 украинских боевиков. Уточняется, что они были ликвидированы ударами авиации и артиллерии.



Также были уничтожены пять минометных взводов ВСУ и две САУ Krab польского производства.

Накануне российское Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении утром 4 июня, передает «Радиоточка НСН».

