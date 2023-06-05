Российские силы пресекли попытку ВСУ проникнуть в Белгородскую область
5 июня 202313:14
Российские силы пресекли попытку ВСУ форсировать Северский Донец и проникнуть в Белгородскую область, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении более 10 украинских боевиков. Уточняется, что они были ликвидированы ударами авиации и артиллерии.
Также были уничтожены пять минометных взводов ВСУ и две САУ Krab польского производства.
Накануне российское Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении утром 4 июня, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru