Российские силовики предотвратили теракт против мирных жителей в Запорожье
Российские силовые структуры пресекли теракт против мирного населения в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, передает РИА Новости.
Отмечается, что акт терроризма на территориях региона, освобожденных во время спецоперации, предотвратили подразделения военной полиции совместно с силовиками других ведомств. В результате были задержаны три пособника киевских властей, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, правоохранители нашли два схрона с оружием и боеприпасами, отмечает RT. Взрывоопасные предметы были уничтожены на полигоне.
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