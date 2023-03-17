Отмечается, что акт терроризма на территориях региона, освобожденных во время спецоперации, предотвратили подразделения военной полиции совместно с силовиками других ведомств. В результате были задержаны три пособника киевских властей, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, правоохранители нашли два схрона с оружием и боеприпасами, отмечает RT. Взрывоопасные предметы были уничтожены на полигоне.

