Российские истребители сопроводили американские БПЛА над Черным морем
Два истребителя Воздушно-космических сил России сопроводили беспилотные летательные аппараты США, сообщило Министерство обороны РФ.
Инцидент произошел 28 августа над юго-западной частью Черного моря. Средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение к границе России беспилотников ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk».
Отмечается, что дроны вели воздушную разведку в районе Крыма.
В воздух поднялись два истребителя из состава дежурных сил ПВО. Американские беспилотники покинули районы воздушной разведки.
В воскресенье истребитель ВКС Су-30 сопроводил американский разведывательный дрон MQ-9A «Reaper» над Черным морем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru