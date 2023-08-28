Российские истребители сопроводили американские БПЛА над Черным морем

Два истребителя Воздушно-космических сил России сопроводили беспилотные летательные аппараты США, сообщило Министерство обороны РФ.

Истребитель МиГ-29 поднимали для сопровождения норвежского самолета

Инцидент произошел 28 августа над юго-западной частью Черного моря. Средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение к границе России беспилотников ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk».

Отмечается, что дроны вели воздушную разведку в районе Крыма.

В воздух поднялись два истребителя из состава дежурных сил ПВО. Американские беспилотники покинули районы воздушной разведки.

В воскресенье истребитель ВКС Су-30 сопроводил американский разведывательный дрон MQ-9A «Reaper» над Черным морем, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:БеспилотникиИстребителиМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры