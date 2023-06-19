Рогов: В Запорожье ликвидировали украинскую ДРГ в российской форме

Крупную украинскую диверсионно-разведывательную группу ликвидировали в районе Каменского на Васильевском направлении Запорожского фронта. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Батальон «Запад-Ахмат» будет бороться с диверсантами в Белгородской области

«Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на Урале с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, ДРГ «приехала за ранеными» намного позже настоящей эвакуационной группы. После короткого боестолкновения диверсантов ликвидировали вместе с автомобилем, на котором они прибыли.

Ранее Рогов сообщил об освобождении российскими войсками села Пятихатки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияВооруженные Силы РФВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры