Рогов: В Запорожье ликвидировали украинскую ДРГ в российской форме
Крупную украинскую диверсионно-разведывательную группу ликвидировали в районе Каменского на Васильевском направлении Запорожского фронта. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на Урале с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
По словам Рогова, ДРГ «приехала за ранеными» намного позже настоящей эвакуационной группы. После короткого боестолкновения диверсантов ликвидировали вместе с автомобилем, на котором они прибыли.
Ранее Рогов сообщил об освобождении российскими войсками села Пятихатки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минтрансе согласились рассмотреть возможность строительства ВСМ до Минска
- «Ты шут, а не мессия»: Павел Воля о начале конца юмора
- Си Цзиньпин принял главу Госдепа Блинкена в Пекине
- Российские военные захватили французский колесный танк
- СМИ: Бойцы ВСУ абсолютно не способны воевать
- МО РФ: США создают искусственные очаги опасных инфекций
- Пожар возник на территории завода в Москве. Видео
- СМИ: беспилотник-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области
- Собянин анонсировал строительство Музея искусств
- Нарышкин: Киев отправил на переработку партию ядерного топлива в Чернобыль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru