Рогов: В Запорожье ликвидировали украинскую ДРГ в российской форме

«Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на Урале с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, ДРГ «приехала за ранеными» намного позже настоящей эвакуационной группы. После короткого боестолкновения диверсантов ликвидировали вместе с автомобилем, на котором они прибыли.

Ранее Рогов сообщил об освобождении российскими войсками села Пятихатки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

