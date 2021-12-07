Режим ЧС ввели в Новгородской области из-за обрывов ЛЭП

Действие режима вступит в силу 8 декабря и продлится до 12 декабря. В настоящее время, по словам губернатора, ведутся ремонтные работы. Отмечается, что помощь в ликвидации последствий снегопада окажут аварийные бригады из других регионов.



По информации губернатора, в регионе обесточено 397 населенных пунктов, где проживает 8500 жителей.













