Режим ЧС ввели в Новгородской области из-за обрывов ЛЭП
В Новгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с обрывом линий электропередач, вызванных сильными снегопадами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Андрея Никитина.
Действие режима вступит в силу 8 декабря и продлится до 12 декабря. В настоящее время, по словам губернатора, ведутся ремонтные работы. Отмечается, что помощь в ликвидации последствий снегопада окажут аварийные бригады из других регионов.
По информации губернатора, в регионе обесточено 397 населенных пунктов, где проживает 8500 жителей.
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