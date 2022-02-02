Режим ЧС введен в Краснодарском крае из-за подъема уровня воды в реке
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Северском районе Краснодарского края из-за подъема уровня воды в реке Убинке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой оперативный штаб региона.
Согласно данным гидропоста Северская, подъем воды продолжает подниматься после достижения неблагоприятных отметок. Отмечается, что в школах развернули пункты временного размещения.
Ранее 15 января губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде городов и населеденных пунктов региона из-за урагана.
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