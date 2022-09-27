Reuters: три взрыва произошли в Харькове

В украинском Харькове произошло три взрыва, после чего отключилось электричество. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетеля.

«В некоторых частях города нет света. Уточняется информация о жертвах», - приводит агентство слова мэра Харькова Игоря Терехова.

Ранее военный историк и аналитик Евгений Норин заявил, что кадровые офицеры НАТО находятся в Харьковской области. Это связано с организацией военных операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: скриншот видео
ТЕГИ:УкраинаХарьков
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