Reuters: три взрыва произошли в Харькове
27 сентября 202221:25
В украинском Харькове произошло три взрыва, после чего отключилось электричество. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетеля.
«В некоторых частях города нет света. Уточняется информация о жертвах», - приводит агентство слова мэра Харькова Игоря Терехова.
Ранее военный историк и аналитик Евгений Норин заявил, что кадровые офицеры НАТО находятся в Харьковской области. Это связано с организацией военных операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru