Reuters: Боевики атаковали авиабазу в Пакистане
4 ноября 202307:57
Шесть боевиков атаковали базу военно-воздушных сил в центральной части Пакистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных страны.
В результате нападения были повреждены три самолета и топливозаправщик.
Трех боевиков ликвидировали, другие нападавшие были окружены. Военные проводят операцию по зачистке района.
Ранее беспилотники атаковали американские базы Айн-эль-Асад в Ираке и Эт-Танф в Сирии, всего пострадал 21 военнослужащий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru