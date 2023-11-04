Reuters: Боевики атаковали авиабазу в Пакистане

Шесть боевиков атаковали базу военно-воздушных сил в центральной части Пакистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных страны.

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В результате нападения были повреждены три самолета и топливозаправщик.

Трех боевиков ликвидировали, другие нападавшие были окружены. Военные проводят операцию по зачистке района.

Ранее беспилотники атаковали американские базы Айн-эль-Асад в Ираке и Эт-Танф в Сирии, всего пострадал 21 военнослужащий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пакистанский военный
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