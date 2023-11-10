Рэпера Baby Melo облили зеленкой и залили газом в центре Москвы

Скандально-известного 15-летнего Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) из Батуми облили зеленкой и залили из газового баллончика в центре Москвы. Случилось это накануне около десяти часов вечера на Кузнецком мосту.

Как сообщают «Известия», на исполнителя напали двое неизвестных. Сотрудники правоохранительных органов ищут напавших.

Baby Melo состоит в объединении Hood2Hood вместе с WormGanger, ACOEP, Молодым Калугой и другими. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», последнее время информационные поводы с ним возникают не из-за музыки, а на почве разных конфликтов. Юный рэпер сочиняет криминальные тексты и угрожает побить неформалов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пыталась привлечь исполнителя к ответственности за пропаганду наркотиков. В конце сентября несовершеннолетний Меладзе оказался в центре скандала из-за вождения автомобиля без прав на скоростной трассе М-11.

