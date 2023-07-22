РЕН ТВ: Один человек погиб при обрушении моста в Луге

Один человек погиб в результате обрушения моста в городе Луга Ленинградской области, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Два человека пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве

Уточняется, что в результате инцидента пострадали 10 человек.

По информации СМИ, мост построили недавно. Он обрушился вместе с людьми, которые хотели получше рассмотреть праздник-фестиваль «Ольгины берега».

Ранее местные жители сообщили о звуках взрывов и стрельбы в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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