РЕН ТВ: Один человек погиб при обрушении моста в Луге
22 июля 202316:19
Один человек погиб в результате обрушения моста в городе Луга Ленинградской области, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали 10 человек.
По информации СМИ, мост построили недавно. Он обрушился вместе с людьми, которые хотели получше рассмотреть праздник-фестиваль «Ольгины берега».
Ранее местные жители сообщили о звуках взрывов и стрельбы в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru