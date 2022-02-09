Рейсовый автобус обстреляли в Иерусалиме

Полиция Израиля сообщила об обстреле рейсового автобуса в Иерусалиме, передает РИА Новости.

Отмечается, что стрелявший скрылся с места преступления. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия работают полицейские. По сообщениям израильских СМИ, был обстрелян автобус с маршрутом 59. В транспортном средстве выбиты стекла.

Ранее в январе сообщалось, что взрыв в воронежском рейсовом автобусе в августе прошлого года, где погибли два человека, могли произвести украинские диверсанты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИзраильИерусалим
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры