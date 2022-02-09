Рейсовый автобус обстреляли в Иерусалиме
Полиция Израиля сообщила об обстреле рейсового автобуса в Иерусалиме, передает РИА Новости.
Отмечается, что стрелявший скрылся с места преступления. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте происшествия работают полицейские. По сообщениям израильских СМИ, был обстрелян автобус с маршрутом 59. В транспортном средстве выбиты стекла.
Ранее в январе сообщалось, что взрыв в воронежском рейсовом автобусе в августе прошлого года, где погибли два человека, могли произвести украинские диверсанты.
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