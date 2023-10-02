Рейс из Москвы в Анталью вернулся в аэропорт из-за отказа кондиционера
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что рейс SU2148 «Москва - Анталья» вернулся в аэропорт вылета из-за замечаний по работе системы кондиционирования, сообщает РИА Новости.
Авиаперевозчик подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация о возврате из-за проблем с двигателем не соответствует действительности.
Отмечается, что борт был заменён на резервный, задержку вылета которого объяснили отказом нескольких пассажиров от перелёта, в результате потребовалось выгрузить их багаж. На время ожидания пассажирам были предоставлены питание и напитки.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс SU275 «Пхукет - Москва» из-за повреждения створки шасси самолёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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