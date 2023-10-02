Рейс из Москвы в Анталью вернулся в аэропорт из-за отказа кондиционера

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что рейс SU2148 «Москва - Анталья» вернулся в аэропорт вылета из-за замечаний по работе системы кондиционирования, сообщает РИА Новости.

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Авиаперевозчик подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация о возврате из-за проблем с двигателем не соответствует действительности.

Отмечается, что борт был заменён на резервный, задержку вылета которого объяснили отказом нескольких пассажиров от перелёта, в результате потребовалось выгрузить их багаж. На время ожидания пассажирам были предоставлены питание и напитки.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс SU275 «Пхукет - Москва» из-за повреждения створки шасси самолёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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