Рейс из Москвы в Анталью вернулся в аэропорт из-за отказа кондиционера

Авиаперевозчик подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация о возврате из-за проблем с двигателем не соответствует действительности.

Отмечается, что борт был заменён на резервный, задержку вылета которого объяснили отказом нескольких пассажиров от перелёта, в результате потребовалось выгрузить их багаж. На время ожидания пассажирам были предоставлены питание и напитки.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс SU275 «Пхукет - Москва» из-за повреждения створки шасси самолёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

