Развозжаев: только один дрон из двух долетел до нефтебазы в Севастополе
Только один беспилотник долетел до нефтебазы в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев.
По его словам, второй дрон был сбит на постах наружного наблюдения Черноморского флота при помощи стрелкового оружия. Обломки сбитого БПЛА нашли на берегу.
Развозжаев накануне сообщал, что причиной утреннего пожара на нефтебазе в Севастополе стало попадание двух украинских беспилотников в резервуары.
Ранее стало известно, что в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
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