Расстрелявшего сослуживцев в Воронеже солдата будут принудительно лечить
Солдат-срочник Антон Макаров, устроивший массовое убийство на аэродроме Балтимор в 2020 году, освобожден вторым западным окружным военным судом от уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Макарова обвиняют в покушении на убийство, убийстве двух или более лиц, в угоне двух автомобилей и хищении оружия.
Ранее его признали невменяемым. На основании этого суд вынес соответствующее решение.
По данным медиков, у злоумышленника в момент произошедшего наблюдалось нарастающее эмоциональное напряжение, при этом элементов аффективного взрыва и спада аффективного возбуждения у него обнаружено не было. Отмечается, что Макаров не осознавал и сейчас не осознает характер и опасность своих действий. Состояние аффекта у подсудимого не подтвердилось.
Стрельба в воинской части под Воронежем произошла 9 ноября 2020 года. В общей сложности солдат Антон Макаров убил троих человек, один – выжил. После этого злоумышленник сбежал из части, но его через десять часов удалось задержать в Землянске. Сообщалось о нервном срыве Макарова. Позднее сам преступник жаловался на дедовщину.
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