Расстрелявшего сослуживцев в Воронеже солдата будут принудительно лечить

Солдат-срочник Антон Макаров, устроивший массовое убийство на аэродроме Балтимор в 2020 году, освобожден вторым западным окружным военным судом от уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Макарова обвиняют в покушении на убийство, убийстве двух или более лиц, в угоне двух автомобилей и хищении оружия.

Ранее его признали невменяемым. На основании этого суд вынес соответствующее решение.

По данным медиков, у злоумышленника в момент произошедшего наблюдалось нарастающее эмоциональное напряжение, при этом элементов аффективного взрыва и спада аффективного возбуждения у него обнаружено не было. Отмечается, что Макаров не осознавал и сейчас не осознает характер и опасность своих действий. Состояние аффекта у подсудимого не подтвердилось.