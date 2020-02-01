Расследованием гибели рабочего в Петербурге займется центральный СК

Смерь рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский» будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС по региону.

По словам представителя МЧС Светланы Петренко, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по региону возбудить уголовное дело.



Ранее Бастрыкин направил место происшествия следователей-криминалистов СК России для тщательного расследования обстоятельств трагедии.

Инцидент произошел в пятницу 31 января. Всего в бригаде монтажников было четыре человека. Трое остальных живы, с ними беседую следователи.

