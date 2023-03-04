Раненый мальчик Федор из Брянской области рассказал о своем состоянии
Брянский мальчик Федор, получивший ранение во время нападения украинской диверсионно-разведывательной группы и сумевший спасти двух девочек, рассказал о своем состоянии 4 марта.
«Дела у меня нормально. Хорошо провожу время. Сижу в телефоне, читаю», – рассказал он.
По его словам, инцидент произошел так быстро, что он ничего не понял. Обнаружил дырку от пули в куртке, когда добрался до дома. Тогда из раны пошла кровь, уточнил Федор.
Он рассказал, что вместе с девочками решил бежать через лес в другое село от украинских диверсантов. По пути дети встретили трактор и попросили довезти их до Нового Ропска, но тракторист отказался.
По словам школьника, им повезло, когда дети поймали вторую машину.
«Дальше видим — едет машина. В ней было два дедушки. Они согласились довезти до знакомой моей мамы. Она позвонила моей сестре, маме и в «скорую». Потом пришли доктора, обработали рану. После этого «скорая» отвезла меня в Климовск», — рассказал Федор журналистам.
Мальчик проходит лечение. Его состояние медики характеризуют как тяжелое. Оно соответствует второму послеоперационному дню, заявил главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» Виктор Алекса в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Первого канала» заявил, что власти намерены представить к награде 10-летнего школьника, который в ходе нападения украинских диверсантов на село в Климовском районе, спас двух других детей.
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