Раненый мальчик Федор из Брянской области рассказал о своем состоянии

«Дела у меня нормально. Хорошо провожу время. Сижу в телефоне, читаю», – рассказал он.

По его словам, инцидент произошел так быстро, что он ничего не понял. Обнаружил дырку от пули в куртке, когда добрался до дома. Тогда из раны пошла кровь, уточнил Федор.

Он рассказал, что вместе с девочками решил бежать через лес в другое село от украинских диверсантов. По пути дети встретили трактор и попросили довезти их до Нового Ропска, но тракторист отказался.

По словам школьника, им повезло, когда дети поймали вторую машину.

«Дальше видим — едет машина. В ней было два дедушки. Они согласились довезти до знакомой моей мамы. Она позвонила моей сестре, маме и в «скорую». Потом пришли доктора, обработали рану. После этого «скорая» отвезла меня в Климовск», — рассказал Федор журналистам.

Мальчик проходит лечение. Его состояние медики характеризуют как тяжелое. Оно соответствует второму послеоперационному дню, заявил главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» Виктор Алекса в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Первого канала» заявил, что власти намерены представить к награде 10-летнего школьника, который в ходе нападения украинских диверсантов на село в Климовском районе, спас двух других детей.



