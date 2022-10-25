Пять человек пострадали при взрыве автомобиля у здания запорожского ТВ

Взрыв автомобиля произошел у здания телекомпании «ЗаТВ», сообщил первый зампред комиссии по СМИ Общественной платы РФ Александр Малькевич.

«Взорвали начинённую взрывчаткой машину у здания телецентра. Мощность - 1.5-2 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадали 5 человек - сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители», - написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Телеканал «ЗаТВ» был запущен в Запорожской области 1 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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