Пять человек пострадали при взрыве автомобиля у здания запорожского ТВ
25 октября 202209:37
Взрыв автомобиля произошел у здания телекомпании «ЗаТВ», сообщил первый зампред комиссии по СМИ Общественной платы РФ Александр Малькевич.
«Взорвали начинённую взрывчаткой машину у здания телецентра. Мощность - 1.5-2 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадали 5 человек - сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители», - написал Малькевич в своем Telegram-канале.
Телеканал «ЗаТВ» был запущен в Запорожской области 1 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru